Eğlence

Oyuncu Geyik, İstanbul Nişantaşı'ndaki DG Art Galeri'yi ziyaret ederek sanat danışmanı Arzu Gündoğdu'dan bilgi aldı. Sanata olan ilgisini paylaşan Geyik, evinde halihazırda bir eser olduğunu açıkladı.

Tablolara bakmanın kendisi için bir keşif süreci olduğunu belirten Geyik, "Ben her tabloya baktığımda başka bir şey keşfediyorum. Oturup tabloyu izlemek hoşuma gidiyor" dedi. Sanat eserlerine bakış açısının kişisel olduğunu vurgulayan oyuncu, koleksiyonunu genişletme niyetinde.

Evindeki duvarları tablolarla donatmayı planladığını söyleyen Geyik, bir tane daha almayı düşündüğünü ekledi. Bakalım evin geri kalanı ne zaman galeriye dönecek?