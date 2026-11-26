Yaşam

Şeker eklemeden de nefis bir kek yapabileceğimize kim inanır? Olgun muzların doğal tatlılığı ve rendelenmiş havucun verdiği o yumuşacık doku birleşince ortaya gerçekten iştah açıcı bir sonuç çıkıyor. Tarçın ve muskat kokuları evi sararken, içine eklediğimiz cevizlerle lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyoruz. İster sabah kahvaltısında ister öğleden sonra kahvesinin yanında, vicdan azabı çekmeden yiyebileceğiniz bir atıştırmalık hazır.

Malzemeler

Orta boy bir kek hazırlamak için ihtiyacınız olanlar şunlar:

2 bardak rendelenmiş havuç

2 adet olgun muz

2 adet yumurta

1/2 bardak zeytinyağı

1 1/2 bardak tam buğday unu

1/2 bardak öğütülmüş yulaf

1/2 bardak ince kıyılmış ceviz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Biraz muskat

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Bir tutam tuz

Hazırlanışı

Fırını önceden 180°C'ye ısıtın ve kek kalıbını biraz zeytinyağı ile yağlayarak hazırlayın.

Havuçları rendeleyin ve muzları bir çatalla püre haline gelene kadar ezin.

Geniş bir kapta yumurtaları; ezilmiş muzlar, zeytinyağı ve vanilya ile karıştırın.

İkinci bir kapta unu, yulafı, kabartma tozunu, tarçını, muskatı ve tuzu birleştirin.

İki karışımı yavaş yavaş birleştirin, ardından rendelenmiş havuçları ve cevizleri ekleyin.

Malzemeler tamamen özdeşleşene kadar nazikçe karıştırıp harcı kalıba aktarın.

Yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Kekin piştiğinden emin olmak için merkezine bir kürdan batırın; kürdan temiz çıkıyorsa fırından alabilirsiniz.

Dilimlemeden önce kekin tamamen soğumasını bekleyin.

Lezzet sırları

Kekin tadını daha da zenginleştirmek isterseniz, karışıma biraz portakal kabuğu rendesi veya bir avuç kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Ayrıca, servis ederken üzerine vanilyayla karıştırılmış süzme yoğurt ekleyerek ferah ve basit bir kaplama yapmanız da mümkün.

Sizce bu tarif klasik havuçlu keklerin yerini tutar mı, yoksa hala şekerli olanlara mı sadıksınız?