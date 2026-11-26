Eğlence

Oyuncu Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan'ın yaklaşık iki yıldır süren ilişkisi sona erdi. İstanbul ile Los Angeles arasında mekik dokuyarak mesafeleri aşan çiftin, gelecek planları konusunda anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

Söylentilere göre ayrılığın fitilini ateşleyen şey, Orkan Özkan'ın Onan'a birlikte yaşamak için ABD'ye taşınma teklifinde bulunması oldu. Ancak İstanbul'daki hayatını bırakmak istemeyen Arzum Onan, bu teklife sıcak bakmadı.

İlişkide ortak bir gelecek göremeyen ikilinin, herhangi bir kırgınlık yaşamadan ve dostça ayrılma kararı aldığı belirtildi. Mart 2024'ten bu yana devam eden birlikteliklerinde, yoğun mesafeye rağmen zaman zaman farklı ülkelerde tatil yaparak aşklarını sürdürmeye çalışıyorlardı.

Arzum Onan, Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten yaklaşık bir yıl sonra bu yeni ilişkiye başlamıştı.

Sevmek güzel ama düzenini bozup okyanus aşırı taşınmak gerçekten zor karar. Siz olsaydınız aşk için Los Angeles'a taşınır mıydınız?