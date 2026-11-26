Eğlence

Kuş, yeni şarkısındaki düet tercihiyle ilgili detayları paylaştı. Şarkıyı yazarken kafasında belirli bir sesin olduğunu belirtti.

Aslı Telli'nin yorumunu duyduktan sonra bu sesin şarkıya yakışacağını düşündüğünü söyleyen Kuş, düetin bir diğer güzel yanının ise yeni bir sesi daha geniş kitlelerle buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Bizce stratejik bir hamle; hem yeni bir yeteneğe destek hem de taze bir soluk. Bakalım bu ikili kulaklarımızın pasını silecek mi?