Ömür Usta reytinglerde toz attırdı

Eğlence

8 Kasım 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında gerçek bir savaş yaşandı. NOW kanalında yayınlanan Ömür Usta, Kanal D'nin Daha 17 dizisi ve TRT 1'in Teşkilat yapımı izleyiciyi ekran başına kilitlemek için yarıştı. Sonuçlar açıklandı ve Ömür Usta, rakiplerine hiç şans tanımadan üç ana kategorinin tamamında birinci oldu.

Total kategorisinde Ömür Usta zirveye yerleşirken, Daha 17 ikinci, Teşkilat ise üçüncü sırada kaldı. AB grubunda da durum hiç değişmedi; Ömür Usta liderliğini korudu, Daha 17 ise yine ikinci sıraya razı oldu. Hatta dizinin özet yayını bile ilk üçe girmeyi başardı, şaka gibi!

ABC1 kategorisinde de tablo aynı şekilde devam etti. Ömür Usta ilk sıranın sahibi olurken, Daha 17 ikinci, Teşkilat ise üçüncü sıradaki yerini aldı. Ömür Usta böylece 8 Kasım Pazar akşamının tüm ana kategorilerini domine ederek geceyi zirvede kapattı.

Sizce Ömür Usta bu baskınlığını önümüzdeki haftalarda da sürdürebilir mi?