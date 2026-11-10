Haluk Bilginer'den 'Türkiye Sineması' önerisi

Eğlence

Sinema dünyasında konuşulan tanımlama tartışmalarına oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu. Bilginer, sinema üzerine yaptığı değerlendirmede Türk sineması tanımlamasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Bu terim yerine "Türkiye sineması" denilmesini öneren Bilginer, "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" şeklinde konuştu. Bilginer'in bu sözleri, sinema dünyasında kullanılan tanımlamalar üzerine tartışma yarattı.

Sizce kelime tercihi gerçekten bu kadar önemli mi yoksa sadece bir detay mı?