Eda Ece'den hastane paylaşımı: Babası rahatsızlandı

Eğlence

Eda Ece'nin babası, aniden rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz babasının yanına giden oyuncu, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğraf paylaştı.

Ece, babasının elini tuttuğu bu ilk kareye yalnızca “Babam” yazıp yanına bir kalp emojisi ekledi. Paylaşımında babasının rahatsızlığının detaylarına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Kariyerinde özellikle Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle çok konuşulan ve Tuzlu Kahve gibi yapımlarla ekran yolculuğuna devam eden Eda Ece, bu kez ailesinden gelen haberle gündeme geldi. Pis Yedili ve İlişki Durumu: Karışık gibi projelerle de tanınan oyuncu, paylaşımında babasının durumuna dair başka bir ayrıntı vermedi.