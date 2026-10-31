Nostalji kuşağında neler oluyor: Tayfun Duygulu’dan sert çıkış, eski yıldızlardan sürpriz haberler

Eğlence

Tayfun Duygulu, Irmak Arıcı'nın programına konuk olup yıllara meydan okuyan 'Hadi Yine İyisin' şarkısını canlı performansla seslendirdi. Ancak performans sırasında detone olan şarkıcı, sosyal medyadan gelen olumsuz tepkilere sert bir yanıt verdi. Kendisine yönelik eleştirilere sinirlenen Duygulu, "Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım, ne de kimsenin stres tahtasıyım!!" diyerek tepkisini dile getirdi. Eleştiri yapanların önce kendi geçtiği yollardan geçip aldıkları eğitimi alması, ardından kendisini yargılaması gerektiğini ekledi.

Isabella Duygulu, eşinin görünenden ve bilinenden daha fazlası olduğunu belirtti. Diğer ünlü isimlerde olduğu gibi, değerinin ancak ebediyete göçtüğünde anlaşılacak olmasının acı olduğunu vurgulayan Isabella, eşinin arkasında durdu.

Ekranların eski yüzleri neler yapıyor?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nin polis Nuray'ı Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 44 yaşındaki oyuncu, oyunculuğa ara verip birkaç yıl önce bir güzellik merkezi kurarak kariyerine bu alanda devam etme kararı aldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Gölge, fit görünümü ve bakımlı haliyle takipçilerinden beğeni topluyor. Estetik operasyonlar yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen eski oyuncu, sağlıklı yaşam ve cilt bakımına gösterdiği özenle ön plana çıkıyor.

Hayat Bilgisi dizisinin asi karakteri 'Beton Ayşe' ile tanınan Hayfa Safi Tulun ise şöhretli günlerini geride bırakıp sakin bir yaşamı seçmiş. İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşayan Tulun, hayvan sevgisini işe dönüştürerek bir hayvan cast ajansı kurdu ve çalışmalarını bu alanda sürdürüyor. Özel hayatında da mutlu bir tablo çizen oyuncu, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen Tulun, hayvanlara adadığı hayatıyla takdir topluyor.

İmaj değişiklikleri ve yeni başlangıçlar

Kısmetse Olur programının eski yarışmacılarından Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozarak sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraflarıyla şaşırttı. Fiziksel olarak büyük bir değişim geçiren Dalfidan, saçlarına veda ederek radikal bir imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan yarışmacının, sessiz kaldığı bu süreçte evlendiği ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar paylaşımlara şaşkınlıkla yorum yaptı.

2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonu olan Emre Sertkaya, zaferinden sonra adeta sırra kadem basmıştı. Fransa'ya taşındığı öne sürülen ve hayranları tarafından sahnelere dönmesi beklenen Sertkaya, Instagram üzerinden sürpriz bir müjde verdi. Uzun süredir sessiz kalan eski şampiyon, bir kızı olduğunu açıklayarak baba olduğunu duyurdu. Sertkaya, kızının adının Noa olduğunu duyurdu.

Son olarak, Miss Turkey 1998 ikincisi ve Wipe Out sunuculuğuyla tanınan Asuman Krause de sessizliğini bozdu. Podyumlardan Arjantin parkurlarına uzanan kariyeriyle ve enerjik kişiliğiyle tanınan Krause, bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.