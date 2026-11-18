Eğlence

Müjdat Gezen, Berna Laçin’in YouTube programı 5 Kart’a konuk olduğu bölümde, Bülent Ersoy’un bugün bildiğimiz soyadını kendisinin verdiğini açıkladı. Gezen, Ersoy'un gerçek soyadı olan Erkoç'un insanlarda "pehlivan" çağrışımı yapacağını düşündüğünü söyledi.

Olaylar Maksim Gazinosu'nda çalışırken yaşanmış. Gazinonun ilanlarında Gönül Akkor, Bülent Erkoç, Müjdat Gezen ve Beyaz Kelebekler'in isimleri yer alırken, patron Fahrettin Aslan listedeki "Erkoç" ismini sorgulayınca Gezen devreye girmiş. Gezen, Erkoç'un pehlivan zannedilebileceği gerekçesiyle itiraz etmiş. Sakallı fotoğrafına bakıp "kibar bir çocuk" dediği genç sanatçıya böylece "Ersoy" soyadını önermiş.

Bülent Ersoy da bu durumu yıllar önce kendi hayat hikâyesinde kayda geçirmiş. Diva, Ocak ayında izlediği 7 Kocalı Hürmüz oyununun ardından bu anısını esprili bir dille tekrar anlatmış ve Gezen'in Erkoç'u sert bulduğunu, kendisinin ise zaten yumuşak olduğunu söylemiş.

Bu nostaljik hikâyeler gelirken bir yandan da güncel bir ayrılık gündemde. Müjdat Gezen, aynı gece Gırgıriye müzikalinin asolistinin Bülent Ersoy olacağını müjdelemişti ancak Ersoy, 46 yıl sonra sahneye taşınan müzikalin kadrosundan son anda ayrıldı. Müzikal ise Ekim ayındaki telif krizinin ardından yoluna devam etme kararı aldı.

Sizce 'Erkoç' gerçekten pehlivan soyadı gibi mi duruyor yoksa Müjdat Gezen biraz fazla mı detaycı davranmış?