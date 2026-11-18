Eğlence

Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin baba oldu. 2023 yılında İrem Uslu ile evlenen 46 yaşındaki oyuncu, ilk bebeğini kucaklarına aldı. Çiftin erkek bebeklerinin isminin Yusuf olduğu açıklandı.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bilgin, gelen tebrik mesajlarına teşekkür etti. Bilgin paylaşımında oğullarının dünyaya geldiğini belirterek yüzlerce mesaj aldıklarını, hepsine dönmenin mümkün olmadığını söyledi ve tebrik edenlere teşekkür etti.

Bizim Mesut'un hayatında yeni bir dönem başlıyor, bakalım baba olmak ona nasıl bir enerji katacak?