Eğlence

Leonardo DiCaprio, 52. yaş gününü cumartesi günü Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde düzenlenen bir partiyle kutladı. Fotoğrafçıların dikkatini çeken detay ise partiye minibüsle gelen genç kadınlar oldu.

Transparan detaylı kıyafetleriyle dikkat çeken kadınların minibüsle gelişi, The Social Network filmindeki üniversite partisi sahnesine benzetildi. Ancak bu kadınların kim oldukları veya partiye nasıl davet edildikleri konusunda henüz net bir bilgi yok. DiCaprio'nun ekibi ve organizatörler de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ağustos 2023'ten beri İtalyan model Vittoria Ceretti ile anılan DiCaprio'nun partisinde, Ceretti'nin yer alıp almadığı ise belli değil.

Davetliler arasında ünlü oyuncular yer aldı. Tobey Maguire, Jonah Hill, Casey Affleck, Adrien Brody ve Al Pacino gibi isimler partide boy gösterdi. Ayrıca Orlando Bloom, 50 Cent, Cara Delevingne ve yönetmen Michael Mann da geceye katılanlar arasındaydı.

Sizce bu durum planlı bir konsept mi yoksa tamamen tesadüf mü, ne dersiniz?