Yaşam

Şöyle düşünün; mutfağa giriyorsunuz ve sadece birkaç basit malzemeyle tüm evi taze limon kokusuna boğan, pamuk gibi bir kek yapıyorsunuz. Üstelik bunun için profesyonel bir pastacı olmanıza ya da mutfakta saatlerce uğraşmanıza hiç gerek yok. Dolabınızda zaten bulunan malzemelerle, kahvenin yanına yakışacak en ferah tatlıyı hazırlamak aslında çok kolay.

Bu kekin en sevdiğimiz yanı, fırına girdiği andan itibaren yaydığı o tazeleyici koku. Sabah kahvaltısında, öğleden sonraki kahve molasında ya da canınız aniden tatlı istediğinde, karmaşık işlemlerle uğraşmadan hazırlayabileceğiniz bir kurtarıcı. Sonuç ise tam istediğimiz gibi; yumuşacık, aromatik ve ağızda dağılan bir doku.

Malzemeler

Keki hazırlamak için ihtiyacınız olanlar şunlar:

2 adet yumurta

180 gr şeker

120 ml ayçiçek yağı

120 ml süt

2 limonun rendelenmiş kabuğu

60 ml taze sıkılmış limon suyu

250 gr çok amaçlı un

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Burada küçük bir tüyo: Eğer limon tadının daha baskın olmasını isterseniz, rendelenmiş kabuk miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Ancak çok dikkat edin; limon kabuğunun sadece sarı kısmını rendeleyin. Beyaz kısımlar kekin tadında istenmeyen bir acılığa sebep olabilir, riske atmaya gerek yok.

Hazırlanışı

Sırasıyla şu adımları takip ederek mükemmel kıvama ulaşabilirsiniz:

İlk iş olarak fırınınızı fanlı ayarda 175 dereceye ısıtmaya başlayın. Bu sırada kek kalıbınızı yağlayıp unlayın veya tabanına yapışmaz pişirme kağıdı serin.

Geniş bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri, karışım rengi açılıp kabarana kadar birkaç dakika boyunca iyice çırpın.

Karışıma ayçiçek yağını, sütü, taze limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyip güzelce karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu harmanlayın.

Kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin ve pürüzsüz, homojen bir kıvam alana kadar nazikçe karıştırın. Burada en kritik nokta şu: Hamuru çok fazla çırpmayın. Unu ekledikten sonra gereğinden fazla çalıştırırsanız, o hayal ettiğimiz yumuşacık dokuyu kaybedebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru kalıba dökün ve yaklaşık 40-45 dakika boyunca pişirin. Fırınların performansı ve kalıpların boyutu farklı olabileceği için pişme süresi değişebilir. Piştiğini anlamak için kürdan testini yapın; kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır.

Keki fırından çıkardıktan sonra kalıptan ayırmak için 10-15 dakika kadar bekleyin. Ardından tamamen soğuması için bir tel ızgara üzerine alın.

Ekstra lezzet için limonlu glazür

Kekiniz soğuduktan sonra onu bir üst seviyeye taşımak isterseniz, basit bir limonlu glazürle taçlandırabilirsiniz. Yaklaşık 120 gr pudra şekerini, 2-3 yemek kaşığı taze limon suyuyla pürüzsüz ve koyu kıvamlı bir hale gelene kadar karıştırın. Tamamen soğumuş olan kekin üzerine bu sosu gezdirip birkaç dakika sabitlenmesini bekleyin. Bu işlem, keke hem daha ferah bir aroma katacak hem de tatlı-ekşi dengesiyle harika bir kontrast yaratacak.

Tazeliğini nasıl korur?

Kekinizin o yumuşacık halini uzun süre koruması için, içinde bozulabilecek bir krema veya dolgu yoksa, oda sıcaklığında hava almayan kapalı bir kapta saklayabilirsiniz. Birkaç gün boyunca tazeliğini koruyacaktır ancak dürüst olalım; bu kokuyla masada çok uzun süre kalması pek mümkün değil.

Mutfağınızdaki limonlar buzdolabında bekleyip solmak yerine, kahvenizin yanına eşlik edecek bu nefis keke dönüşmeyi hak ediyor. Sizce de limonlu keklerin yanına en çok ne yakışır?