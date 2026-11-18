Eğlence

Kendi hayatına bakan herkesin mutlu olduğu bir dünyada yaşıyoruz ama bazıları hâlâ başkalarının boyunu ölçmekle meşgul. Paris'te 19 Eylül'de evlenen oyuncu Itır Esen ile menajer eşi Engin Aykanat, yan yana geldikleri her karede aralarındaki boy farkı yüzünden sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Özellikle Messika Paris davetinde Esen beyaz mini elbisesiyle önden yürürken, Aykanat'ın birkaç adım geriden gelmesi tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Itır Esen, 17 Kasım akşamı paylaşılan görüntülerle bu duruma çok net bir cevap verdi. Kendisinin de eşi Engin Aykanat'ın da bu durumla ilgili hiçbir sorun yaşamadığını belirten oyuncu, asıl sorunun bunu konuşanların kendi içinde olduğunu söyledi. Esen'e göre iki insanın birbirini sevmesi; boy, yaş ya da kilo gibi fiziksel özelliklerden çok daha önemli. Birbirini seven iki kişi için bu detayların hiçbir önemi kalmadığını ekledi.

Aslında durum basit: Itır Esen'in boyu 1,80 metre ama Engin Aykanat'ın boyuyla ilgili doğrulanmış bir bilgi yok. Yani aradaki farkın tam olarak kaç santim olduğu belli değilken, insanların bunu matematik problemine çevirmesi gerçekten çok absürt.

Çift, 6 Eylül'de aile arasında yaptıkları nişanın ardından 19 Eylül'de Paris'te nikâh masasına oturmuş, 18 Ekim'de ise İstanbul'da yakın dostlarıyla bu mutluluğu kutlamıştı. Çağatay Ulusoy'un nişanda yüzükleri takarak, düğündeki temsili nikâh töreninde ise şahitlik ederek yanlarında olduğu çift, şimdi de fiziksel özellikler üzerinden yürütülen anlamsız tartışmaları sevginin gücüyle kapatmış oldu.

Sevgi her şeyi çözer dedik ama sosyal medyanın boy takıntısını çözmeye yetmedi sanırım. Sizce de birinin boyuyla ilgilenmekten daha önemli işlerimiz yok muydu?