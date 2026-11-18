Eğlence

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, İstanbul Bebek'te bulunan ve emlak haberlerinin favorisi haline gelen dairesini 85 milyon TL'ye sattı. Yıl başında ortaya atılan 2,5 milyon dolarlık satış iddiasını kesin dille reddeden Altuğ, bu kez evi yaklaşık 1,7 milyon dolara elden çıkarmış oldu.

Haliyle herkesin aklındaki soru şu: Neden bu kadar sürdü? Aslında Altuğ, kızı Su doğduktan sonra evin altındaki mekanın gürültüsünden bunalıp hukuki yollara başvurmuş ama sonuç alamayınca yıllar önce taşınmıştı.

Altuğ'un elde ettiği parayı nasıl değerlendireceği ise merak konusu oldu.