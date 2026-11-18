Eğlence

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, Etiler'de bir yemekte buluştu. Mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Ulusoy, kuzeninin ziyareti sebebiyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini açıkladı.

Son zamanlarda verdiği kilolarla herkesin dikkatini çeken oyuncu, zayıflama sırrını soranlara karşı oldukça netti: Sadece diyet yaptığını söyledi. Sete ara verdiğinde ise genelde dinlenmeye çalıştığını belirten Çağatay Ulusoy, yemekten sonra sevgilisiyle birlikte otomobile binerek oradan ayrıldı.