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Oyuncu Canan Mutluer, meslektaşı Haluk Bilginer’in geçmişte gündeme gelen “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” denilmesi yönündeki önerilerini yorumladı. Nişantaşı’nda görüntülenen Mutluer, Bilginer’in bu sözleri için “Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum” dedi.

Her türlü ayrıma karşı olduğunu belirten Mutluer, haritada bir yer gösterirken Türkiye ifadesini kullanabileceğini ancak sinema, insan, ordu ve tiyatro gibi tanımlamalarda “Türk” ifadesini tercih ettiğini söyledi.

Mutluer sadece bu konuyla kalmadı, oyunculuktaki güzellik algısına da dair sert tespitlerde bulundu. Estetik müdahalelerin oyuncuların mimiklerini etkilemesinden rahatsız olduğunu anlatan oyuncu, Aşırı dolgulu yüz ile seyirciye duyguyu geçiremezsiniz diyerek dış görünüşün zaman zaman yeteneğin önüne geçmesini eleştirdi.

Oyunculuğun sadece ağlamak veya gülmekten ibaret olmadığını, gözlerin de duyguları anlatması gerektiğini savunan Mutluer, oyuncunun izleyiciyi yüz ifadesiyle hikâyeye çekebilmesi gerektiğini vurguladı. Türk oyuncular arasında ise Halit Ergenç’i “muhteşem” diyerek ayrı bir yere koydu.

Haluk Bilginer’in yıllar önce bir röportajda dile getirdiği bu ifade tercihi, Canan Mutluer’in çıkışıyla yeniden gündeme geldi.