Ekranlarda son olarak «Kızılcık Şerbeti» dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Murat Aygen, 2 Aralık'ta 7. Open Stage Awards kapsamında podyumda yürüyecek. Başarılı oyuncu, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına Didem Balık'ın «Soaring Song» kapsül koleksiyonunun defilesinde yer alacak. Aygen'in podyumdaki anlarının büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşecek olan 7. Open Stage Awards, Oylum Talu'nun sunumuyla 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Hyatt Regency Istanbul Ataköy'de düzenlenecek. Sanat, kültür, moda ve iş dünyasından tanınmış isimleri bir araya getirecek olan gecede 25 kategoride ödül verilecek.

Gecede özel defileler de sahne alacak: Akşam, Altier Academy eşliğinde Didem Balık'ın «Soaring Song» kapsül koleksiyonu ile açılacak ve ünlü isimlerin podyumda yer alacağı gala defilesi tasarımcı Mehmet Köymen imzasını taşıyacak.

Sosyal sorumluluk projelerine de destek sağlayan Open Stage Awards, bu yıl Canıma Can Kat Derneği ile Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin yanında yer alıyor.