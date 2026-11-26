Eğlence

Miss Universe 2026 finalinde ev sahibi ülke Porto Riko'yu temsil eden Jennifer Barreto, yarışmanın birincisi seçildi. 27 yaşındaki psikolog ve sosyal güvenlik uzmanı Barreto, Penelope adında bir kız çocuğunun olmasıyla tacı giyen ilk anne olarak büyük bir fark yarattı.

San Juan'da gerçekleşen final töreninde, geçen yılın birincisi Fatima Bosch tacını Barreto'ya devretti. Jennifer Barreto, 3 bin 150 adet elmastan oluşan ve "Sonsuz Mirasın Işıltısı" olarak adlandırılan tacı taktıktan sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Kariyer ve annelik arasında böyle bir başarı yakalamak gerçekten etkileyici. Sizce bu durum yarışmanın standartlarını tamamen değiştirir mi?