Eğlence

Şarkıcı Demet Akalın, katıldığı bir etkinlikte kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla yaşadığı kısa ama enteresan diyalogla gündeme geldi. Karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Akalın, "Rüyanızda mı gördünüz beni ya?" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcının sorusuna basın mensupları "Siz istediniz" yanıtını verdi; gazeteciler etkinliğe Akalın'ın talebi üzerine geldiklerini ifade etti. Kameralara kaydedilen bu anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayıldı.