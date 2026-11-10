Milyoner'de Instagram ve Cumhurbaşkanları sınavı: 1 milyon TL kapıdaydı!

Eğlence

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran bir soru yaşandı. Yarışmacı, 100 bin TL değerindeki soruda, Türkiye Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin resmî Instagram ana hesaplarının toplam takipçi sayısından yaklaşık 20 milyon daha fazla takipçisi olan futbolcuyu bulmaya çalıştı. Victor Osimhen cevabını veren yarışmacı, doğru yanıtın Mohamed Salah olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı ve 20 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Programın diğer dikkat çeken anı ise 1 milyon TL'lik soruya kadar yükselen yarışmacının performansıydı. 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödüle yaklaşan yarışmacının karşısına, 1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadında toplamda hangi şıktaki harfin diğer üçünden daha fazla geçtiği sorusu çıktı.

Çift joker hakkı bulunan yarışmacı, önce 'A' harfini seçti ancak bu cevap yanlış çıktı. Ardından diğer joker hakkını kullanarak 'Ü' yanıtını verdi. Ne yazık ki doğru cevabın 'E' olduğu ortaya çıktı. Büyük heyecan yaşayan yarışmacı, 300 bin TL alarak programdan ayrıldı.

Sosyal medya takipçi sayılarını hesaplamak mı yoksa cumhurbaşkanlarının soyadlarındaki harfleri saymak mı daha zor, karar vermek gerçekten imkansız.