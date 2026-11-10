Bade İşçil'den net cevap: Ne senaryolar ne de erkekler

Eğlence

Bade İşçil, yürüyüş yaptığı sırada görüntülenen görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, gelen tekliflerden de aşk hayatındaki ihtimallerden de etkilenmediğini söyledi.

Oyunculuğu tamamen bırakmadığını ancak gelen tekliflerin beklentilerini karşılamadığını belirten İşçil, senaryolar konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Kendisine ulaşan hikayeleri değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, "Keşke içinde olsam dediğim bir proje yok. Bana gelenler arasında beğendiğim bir iş yok" diyerek standartlarının yüksek olduğunu hissettirdi.

Sohbetin aşk hayatına geldiği kısımda ise Bade İşçil'den beklemediğimiz kadar keskin bir cevap geldi. Özel hayatında yeni bir gelişme olup olmadığı sorulduğunda, hayatında bir ilişki arayışı içinde olmadığını belirten oyuncu, durumu tek cümlede özetledi: "Ben öyle arayışta bir kadın hiç olmadım. Şu an ne senaryolar ne de erkekler etkilemiyor beni."

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi projelerle tanınan oyuncunun bu kadar cool bir tavırla her şeye "yok" demesi, aslında dikkat çekici bir tavır olarak yorumlanıyor.