Mert Demir konserde şok yaşadı: Bir anda sahneye çıkan hayranı ne yaptı?

Eğlence

Cumhuriyet'in 103. yıl kutlamaları kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda binlerce kişiyle buluşan Mert Demir, yağmurlu havaya rağmen yaklaşık iki saat boyunca performans sergiledi. Sahneyi terk etmemekte kararlı olan ve "Bu akşam asla arka tarafa gitmeyeceğim, hep beraber ıslanacağız. Yağmur bize engel olamaz" diyen şarkıcıyla kalabalık, 10. Yıl Marşı'nı da hep bir ağızdan söyledi.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Mert Demir'i ve tüm izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sahneye çıkan erkek bir hayranı, şarkıcının yanına yaklaşarak onu boynundan öptü. Bu sürpriz hareket karşısında neye uğradığını şaşıran Mert Demir, yaşadığı şok nedeniyle kısa süreliğine şarkısını söylemeye ara verdi.

Beklenmedik anlar, konserin en çok dikkat çeken olaylarından biri oldu.