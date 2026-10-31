Kızılcık Şerbeti'nde şok veda: Murat Aygen diziden ayrılıyor

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Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Beşinci sezonda kadroya girerek Kıvılcım'ın komşusu ve Hilal'in ağabeyi Lider karakterini canlandıran oyuncu Murat Aygen, projeden ayrılacağını duyurdu. Yaklaşık iki bölüm sonra ekrana veda edecek olan oyuncu, kararıyla ilgili oldukça dürüst bir açıklama yaptı.

Murat Aygen, bu kararın senarist değişikliğiyle bir ilgisi olmadığını, tamamen karakterin zamanla daha karanlık bir yapıya bürünmesiyle alakalı olduğunu belirtti. Hatta durumu "Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası" diyerek özetleyen oyuncu, mutsuz olacağı bir işin içinde bulunmak istemediğini söyledi.

Birlikte çalıştığı ekipten övgüyle söz eden ve set arkadaşlarını özleyeceğini dile getiren Aygen, kararında net bir tutum sergiledi.