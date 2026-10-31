Ezgi Mola'nın yeni yatırım aşkı: Saatler!

Eğlence

Ezgi Mola'nın yatırım tercihlerindeki radikal değişim gündem oldu. Bir dönem gayrimenkule yönelen oyuncunun, artık parasını saatlere yatırmaya başladığı konuşuluyor.

Karar vermeden önce dünyaca ünlü birçok markayı detaylıca araştırdığı belirtiliyor. Araştırmalar sonucunda ilk saatini alan Mola'nın, bu saatin değerinin 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gayrimenkulden saatlere geçiş yapmak gerçekten vizyoner bir hareket mi yoksa sadece bir heves mi, hep beraber göreceğiz.

Sizce 100 bin TL'lik bir saat, bir ev yatırımının yerini tutar mı?