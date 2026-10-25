Menderes Samancılar'dan geceye damga vuran ödül konuşması

Eğlence

Menderes Samancılar, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sahneye çıkan usta oyuncu, konuşmasında basının toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak ödülünü basın çalışanlarına adadı.

Konuşmasında özellikle gazeteci Murat Ağırel'e dikkat çeken Samancılar, "Şu anda ciddi mücadele veren pek çok kesim var ancak bu ödül başta Murat Ağırel olmak üzere basın emekçilerine" diyerek mesajını verdi. Özgür basın olmadan özgür bir ülkenin olamayacağını belirten oyuncu, "Yaşasın özgür basın" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Samancılar ayrıca festivalin tüm emekçilerine ve organizasyonun ayakta kalması için mücadele eden Antalya halkına da sonsuz teşekkürlerini iletti.

Sinemaya 1975 yılında İnce Memed Vuruldu filmiyle adım atan Menderes Samancılar, sinemada Kara Çarşaflı Gelin, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sis, Zıkkımın Kökü ve Dönersen Islık Çal gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon tarafında ise Asmalı Konak, Hayat Devam Ediyor, Çukur, Güvercin ve Yalı Çapkını gibi dizilerle ekranlarda yer aldı. 1998 yılında Claude Lelouch imzalı Şans ya da Tesadüf filminde de oynayan sanatçı, aynı zamanda şair ve yazar kimliğiyle tanınıyor; 2003'te Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece, 2016'da ise Yanmış Orman Kokusu adlı şiir kitaplarını yayımladı.

Ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen oyuncu, daha önce 1989'da Sis filmiyle Antalya Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 1993'te Zıkkımın Kökü ile Adana Altın Koza'da En İyi Erkek Oyuncu ödülleri almıştı. Ayrıca 2012'de Gözetleme Kulesi ve 2016'da Babamın Kanatları filmleriyle de ödüllendirilmişti.

Sahnede böyle anlamlı bir duruş sergilemesi gerçekten alkışlanacak bir hareket değil mi?