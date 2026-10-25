Kadir Ezildi'den temizlik dönüşü: Yeni kanal, yeni proje!

Eğlence

Temizlik programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, yeni projesinin müjdesini verdi. En Hamarat Benim'in sona ermesinin ardından konuşan sunucu, yine temizlik formatıyla ama bu sefer yeni bir kanalda izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Kadir Ezildi, eski programını özleyenlere seslenerek "Eskiyi özledik diyordunuz. Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz" dedi. Elinde halihazırda kirli evler olduğunu belirten sunucu, ekrandan çok uzak kalmadan, özlenen temizlik performansıyla hızlıca geri döneceğinin altını çizdi.

Henüz hangi kanalda yayında olacağı ve kesin tarih belli olmasa da, Ezildi'nin temizlik odaklı konseptten vazgeçmediği kesin. Yeni kanalda nasıl bir sürprizle karşımıza çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

Peki En Hamarat Benim neden bitti? İddialara göre program, son dönemde yaşanan reyting kaybı nedeniyle sona erdi. Özellikle konsept değişikliğine gidilip yemek içeriklerinin ön plana çıkarılması, yarışmanın o sevilen eski ruhundan uzaklaştığı yönünde yorumlara neden olmuştu.

Kadir Ezildi'nin bu yeni hamlesiyle reytingleri yeniden şahlandırıp şahlandırmayacağını hep birlikte göreceğiz. Sizce yemekten ziyade temizliğe dönmek doğru bir karar mı?