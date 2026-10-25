Aycan Yanaç'tan beklenmedik estetik hamlesi

Eğlence

Parkurlardaki hızıyla tanıdığımız Aycan Yanaç, bu kez estetik operasyonla gündemde. Eski Survivor yarışmacısının meme estetiği ameliyatı olduğu öğrenildi.

Sadece sporcu kimliğiyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Yanaç'ın operasyon sonrası görüntüleri magazin hesaplarında magazin hesaplarında da yer buldu. Spor ve günlük hayatından kareler paylaşmaya devam eden

Şimdi asıl soru şu: Sizce bu değişim ona yakışmış mı?