Güller ve Günahlar cumartesi akşamını domine etti

Eğlence

Kanal D ekranlarının Güller ve Günahlar dizisi, 39. bölümüyle 24 Ekim Cumartesi akşamının tartışmasız şampiyonu oldu. Dizi; Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşerek gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Geçen hafta AB ve ABC1 listelerinde liderliği Başkalarının Hayatı'na kaptıran yapım, bu hafta rakibini her iki listede de geride bırakıp tahtını geri aldı. Total kategorisindeki liderliğini ise korumaya devam etti.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı dizisi ise beşinci bölümüyle geçen haftaki konumunu koruyamadı. Geçen hafta AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alan dizi, bu kez her iki listede de ikinci sıraya geriledi. Total kategorisinde de gerileyen dizi, üçüncü sırada yer aldı.

TRT 1'in Gönül Dağı dizisi 228. bölümüyle Total kategorisinde bir basamak yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde üçüncü sırada kalarak zirve yarışının biraz uzağında kaldı.

Listenin devamında ise eğlence ve yarışma programları yer alıyor. MasterChef Türkiye; AB kategorisinde dördüncü, ABC1'de beşinci ve Total'de yedinci oldu. Güldür Güldür Show ise AB'de beşinci, ABC1'de altıncı ve Total'de dokuzuncu sırada günü tamamladı.

Sizce Güller ve Günahlar bu yükselişini sürdürebilir mi yoksa Başkalarının Hayatı tekrar atağa mı kalkar?