Melis Sezen setin neşesini sosyal medyaya taşıdı

Eğlence

Melis Sezen, Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum dizisinin setinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu, çekim esnasındaki doğal hallerini ve set aralarındaki neşeli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, magazin kulislerinde ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Karakterine hazırlanırken verdiği pozlar ve ekiple olan samimi dinamikleriyle dikkat çeken Sezen, setin yüksek temposuna rağmen pozitif enerjisini korudu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu kareler, dizi hayranlarından binlerce beğeni ve övgü dolu yorum topladı.

Sürükleyici hikayesiyle platformun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Seni Tanıyorum, iddialı oyuncu kadrosuyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Melis Sezen, dijital platformlardaki bu başarısıyla kariyerindeki çıkışını sürdürüyor.

Set arkasındaki o doğal vibe'ı yakalaması gerçekten çok tatlı olmuş, bizce samimiyetiyle yine puanları topladı. Sizce de set arası kareleri dizinin kendisi kadar sürükleyici değil mi?