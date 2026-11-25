Eğlence

İstanbul'da 1 Haziran 2026 gecesi rapçi Travis Scott'ın konseri sonrası Tersane İstanbul'dan taksiye binen Auger, Gümüşsuyu'ndaki Bosphorus Otel'e gitmek istedi. Yaklaşık beş kilometrelik yolculuk için şoför Hayrettin A., 50 Euro karşılığında 7 bin 300 lira talep etti. Auger'ın on dakikalık yol için bu ücretin doğru olup olmadığını sorması üzerine "Evet" yanıtını alan yolcu, ödemeyi kredi kartıyla gerçekleştirdi.

Yaşananları canlı yayınla kaydeden Auger, araçtan indikten sonra kartından yüksek miktarda para çekildiğini fark etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp büyük tepki çekmesiyle soruşturma başlatıldı ve Hayrettin A. önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede taksicinin savunmasına da yer verildi. Hayrettin A., yolun normalde beş kilometre olduğunu bildiğini ancak trafik nedeniyle alternatif güzergâh kullandığını ve yolculuğun yarım saat sürdüğünü öne sürdü. Ayrıca polis merkezindeki tutanağı okumadan imzaladığını belirterek pos cihazından fazla para çektiği ifadesini kabul etmedi.

İddianamede ayrıca şoförün taksimetre açmadığı ve bu nedenle hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi. Polis tutanağında ise Hayrettin A.'nın, mağdurun fazla ücreti fark etmeyeceğini düşündüğü için yüksek tutarda ödeme aldığı yönündeki beyanına yer verildi. Savcılık, bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirdi. Dolandırıcılık suçundan Hayrettin A. hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.