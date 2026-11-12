Derya Bedavacı'dan geleneksel yatırım hamlesi

Eğlence

Sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğu iddia edilen şarkıcı Derya Bedavacı, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, yatırımlarında gayrimenkule yöneldiğini söyledi.

Eşi Murat Bedavacı ile evlilik yıl dönümleri için hediye alışverişine çıktığı sırada konuşan Bedavacı, yatırımları için birazcık daha geleneksel olanını ama emlak yatırımı diyelim ifadesini kullandı. Boş bir şey almamaya çalıştığını belirten şarkıcı, mantıklı olan seçenekleri değerlendirdiğini ekledi.

Aslında daha önce Beykoz'da yaklaşık 110 milyon TL değerinde bir malikane satın aldığı ileri sürülmüştü. Doğayla iç içe olduğu söylenen bu evin, şarkıcının gayrimenkul yatırımlarından biri olduğu ileri sürülmüştü; ancak şarkıcı bu iddiaları yalanlamıştı.

Sadece şarkıcılıkla değil, besteci kimliğiyle de tanıdığımız Bedavacı'nın imzası birçok hit parçada var. Kubat'ın seslendirdiği 'Veda', 'Buram Buram' ve 'Eyvah' ile Hakan Altun'un 'Saki' ve Ferhat Göçer'in 'Sanane' şarkılarının besteciliğini üstlenen isim, müzisyen Murat Bedavacı ile evli ve Ada Su adında bir kızı var.

Emlak her zaman güvenli liman ama 110 milyonluk malikane mevzusu hala gizemini koruyor, sizce de öyle değil mi?