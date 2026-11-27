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İki yıldır İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde devam eden isim tescili davasında karar nihayet çıktı. Şarkıcı Melike Şahin, aynı ismi taşıyan bir müzik öğretmeninin 'Melike Şahin' markasını tescil ettirmesine karşı açtığı davayı kısmen kazandı.

Mahkeme, müzik öğretmeni Melike Şahin'in tescil ettirdiği markanın; müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar ve haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi. Davalı taraf, markayı şarkıcıdan önce tescil ettirdiğini savunarak davanın reddini istemişti.

Şarkıcının avukatı Neslihan Sedef Erken ise sunduğu dilekçede, sanatçının hem nüfus kaydında hem de sahnede bu ismi kullandığını belirtti. Dilekçede, davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda 'Melike Şahin' adını tescil ettirmesinin "iyi niyetli olarak kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Kendi isminin haklarını geri alan Melike Şahin'e kocaman bir alkış, ama iki yıl süren bu süreç gerçekten çok yorucu değil mi?