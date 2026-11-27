Eğlence

Bodrum'da yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Ayruk, güvenilir bir ortamda aile gibi hissetmenin çok değerli olduğunu söyledi. Dizide Teoman karakterini canlandıran Ata Yaşat ise Ayruk'a olan sevgisini dile getirerek onu övdü.

Asıl bomba ise Ata Yaşat'ın partneri Helin Elveren ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar üzerine geldi. Sorulara "Yani güzel bir kimyamız oldu" şeklinde yanıt veren oyuncu, durumu ne onayladı ne de reddetti; resmen kafa karıştırdı. Bizce bu cevap "evet" demekle "hayır" demek arasında çok tehlikeli bir çizgide duruyor.

Öte yandan, Nişantaşı City’s’de görüntülenen 'Daha 17'nin Nuray'ı Dilara Aksüyek de seyircinin yeni yüzler görmeye ihtiyacı olduğunu belirten Aksüyek, gençleri destekleyen sadık bir izleyici kitlesinin oluştuğunu ekledi.

Sizce bu "güzel kimya" sadece oyunculukla açıklanır mı, yoksa Bodrum sıcağı etkisini göstermiş midir?