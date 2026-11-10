MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Mavi ve kırmızı takımda kimler var?

Eğlence

Yarışmacılar 9 Kasım gecesi mavi takımın kaptanı olabilmek için ter döktü.

Kaptanlık oyununu kazanan Tolga, mavi takımın kaptanı oldu. Tolga, kırmızı takımın kaptanı olarak Muhammed'i seçti.

Takımlar şöyle oluştu: Mavi takımda Tolga'nın yanı sıra Eyüp Can, Armağan, Burçin, Enes ve Şadi yer alıyor. Kırmızı takımda ise Tolgahan, Muhammed, Bahar, Şükran ve Nurten mücadele edecek.

Sizce bu takımlarla kimler avantajlı, kimler şimdiden elenme korkusu yaşıyor?