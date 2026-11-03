Fındık Kurdu Berna'nın değişimi şaşırttı

Eğlence

Bir dönemin ekranlarına damga vuran Bir Şarkısın Sen programının çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Henüz dokuz yaşındayken milyonların karşısına çıkan ve "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna, artık yetişkin bir şarkıcı olarak karşımızda.

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunduğu programda sadece sesiyle değil, sahnedeki özgüveni ve hazırcevaplığıyla da dikkatleri üzerine çeken Berna, izleyicilerin hafızasında çift at kuyruğu saçları ve rengarenk kıyafetleriyle yer etmişti. Ancak 1999 doğumlu olan şarkıcı, 2026 yılında 27 yaşına girerken görüntüsü değişti.

Berna'nın çocukluk yıllarındaki o hareketli tavırları ve renkli dünyası yerini daha farklı saç ve giyim tercihlerine bıraktı. Yine de müzikle olan bağını koparmamış olması takdire şayan. Çocukken ekranları kasıp kavuran o küçük kızın şimdiki hali gerçekten şaşırtıcı.

Sizce "Fındık Kurdu" lakabı hala yakışıyor mu yoksa yeni tarzı çok daha mı cool durmuş?