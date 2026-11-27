Eğlence

The Ankler'ın ortaya attığı iddiaya göre Rockstar Games, Red Dead Redemption merkezli bir dizi veya film projesine sıcak bakıyor. Şirketin, oyunun uyarlama haklarını 100 milyon doların üzerindeki bir teklif karşılığında satabileceği öne sürülse de stüdyodan konuyla ilgili henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil.

Stüdyo şu sıralar tüm odağını 19 Kasım'da çıkan GTA 6'ya vermiş durumda ve maddi anlamda zirve noktasında. Rockstar Games'in açıklamalarına göre GTA 6, ön sipariş döneminde 32,5 milyon satışa ulaşarak PlayStation ve Xbox mağazalarında tüm zamanların en çok ön sipariş verilen oyunu oldu. İlk gün geliri 3,79 milyar dolar olarak açıklanan yapım, eğlence sektörünün en büyük açılış rekorunu kırmış durumda.

Paraları bu kadar çokken bir de üstüne 100 milyon dolar eklemekten zarar gelmez, sizce bu vahşi batı hikayesi ekranda nasıl durur?