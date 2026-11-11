Kürklerin arasından 150 milyon TL'lik tablo çıktı

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Manhattan'ın East Village semtindeki bir apartman dairesinde, Betsy adındaki bir kadın yaşlı teyzesinin eşyalarını düzenlerken değerli bir tabloyla karşılaştı. Kürk mantoların arkasına saklanmış eski bir ahşap kutuyu açan Betsy, 1930 yılına ait bir manzara resmiyle karşılaştı. Eserin, uzun süredir nerede olduğu bilinmeyen Georgia O'Keeffe imzalı "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı tablo olduğu anlaşıldı.

Tablonun 40 yıl boyunca dolapta kalmasının sebebi ise tam bir trajedi değil, aşırı tedbir. 1960'lı yıllarda sahibine annesi tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilen ve uzun süre duvarda asılı kalan tablo, 1980'li yıllarda eve gelen bir misafirin esere aşırı ilgi göstermesi üzerine kaldırılmış. Sahibi, hırsızlık ihtimaline karşı korkunca tabloyu kutusuna koyup dolaba kaldırmış ve eser orada unutulmuş.

Sıkı bir araştırma sonucunda tablonun geçmişi ortaya çıktı: Eser, 15 Nisan 1963'te New York'taki Downtown Gallery'den sadece 3 bin 800 dolara satın alınmıştı. Yaklaşık 25'e 61 santimetre boyutlarındaki çalışma, New Mexico eyaletindeki Lobo Peak Dağı'nı tasvir ediyor. Uzmanlar tarafından orijinalliği onaylanan eserin, daha önce sadece 1931 yılına ait bir fotoğrafı ve sanatçının kataloğundaki kaydı biliniyordu.

Şimdi ise bu gizli hazine gün yüzüne çıkıyor. Tablo, 7-17 Kasım tarihleri arasında halka ücretsiz olarak sergileniyor ve 17 Kasım 2026'da Christie's müzayede evinin New York'taki açık artırmasında satışa sunulacak. Yaklaşık 3 milyon dolar değer biçilen eser için nefesler tutuldu. Tablonun sahibi olan yaşlı kadın ise eserin ortaya çıkışından kısa süre sonra 98 yaşında hayatını kaybetti.

Eserin müzayedede hangi fiyata alıcı bulacağı merakla bekleniyor.