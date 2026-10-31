Eda Ece'den set sırrı: Göbek deliğine gül yağı ve bant mı?

Eğlence

Eda Ece, Enis Arıkan ile Boş Ders programında set hayatının perde arkasını anlatırken herkesi şaşırtan bir detayı paylaştı. Oyuncunun anlattığına göre, ekipten bir isim nazardan ve kötü enerjiden korunmak için oldukça sıra dışı bir ritüel uyguluyor.

Eda Ece, söz konusu kişinin her gün sete gelmeden önce göbek deliğine gül yağı sürüp üstünü bantladığını açıkladı. Kıskançlıktan ve kötü gözlerden korunmak için yapıldığı söylenen bu işlemin tek seferlik bir durum olmadığını, her sete gelişte tekrarlanan bir alışkanlık olduğunu ekledi.

Tabii herkesin aklına gelen o soruya karşı Eda Ece hemen önlem aldı. Hikayeyi anlatırken arkadaşının kimliğini gizli tutan oyuncu, kişinin bir oyuncu olmadığını belirterek "boşuna magazine düşmesin" dedi. Böylece hem kadrodaki diğer oyuncuları korumuş oldu hem de kamera arkasında çalışan arkadaşının isminin gündeme gelmesini engelledi.

Kimin olduğu ve sette tam olarak ne iş yaptığı belli değil ama gül yağı ve bant ikilisinin yarattığı koruma kalkanı gerçekten merak uyandırıcı. Bizce nazar boncuğu varken bu kadar zahmete girmeye gerek yoktu ama enerji meselesi şakaya gelmez, değil mi?