Dizi dünyasında reklam krizi: ekranlar boşaldı

Eğlence

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle diziler peş peşe iptal edildi. 31 Ekim Cumartesi akşamı Star TV'deki "Başkalarının Hayatı" ve Kanal D'deki "Güller Ve Günahlar" dizileri yayınlanmadı. Ayrıca Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri de bu hafta ekrana gelmedi.

Diğer kanalların bu iptal kararları dikkat çekerken, TRT farklı bir yol izledi. 30 Ekim Cuma akşamı "Taşacak Bu Deniz" dizisinin yeni bölümünü yayınlayan TRT1, Cumartesi günü için de kararını verdi. Yeni sezonda reytingleri düşüşte olan Gönül Dağı dizisi, 31 Ekim Cumartesi akşamı seyirciyle buluştu.