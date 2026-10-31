Ata Demirer ve Pervaneler ekibi hazır: 8 Ocak'ta sinemalarda

Eğlence

Ata Demirer, 8 Ocak 2027'de vizyona girmesi planlanan Pervaneler filminin hazırlık sürecinin üç dört yıl sürdüğünü açıkladı. Hikâyeyi ekipçe birlikte büyüttüklerini söyleyen Demirer, oyuncu arkadaşlarının performansından ve karakterleri canlandırma özenlerinden oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Komedyen, kızını canlandıran Şifanur Gül'e "Zaten tıpatıp aynıyız!" diyerek takılmayı da ihmal etmedi. Hakan Algül'ün yönetmen koltuğuna oturduğu yapımın kadrosu ise oldukça kalabalık.

Filmde Ata Demirer'e Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday ve Murat Kılıç eşlik ediyor. Bakalım bu kadar yıldız isim bir araya gelince ortaya nasıl bir iş çıkacak?