Güller ve Günahlar setinde enerji tavan

Eğlence

Güller ve Günahlar dizisinin oyuncuları, kamera arkasında gerçekten çok eğleniyor. Çekim aralarında sohbetlerin ve şakaların eksik olmadığı ekip, bu neşeli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Dizide Kader karakterini canlandıran küçük oyuncu Yade Arayıcı, bitmeyen enerjisi ve sevimli tavırlarıyla setin maskotu haline gelmiş durumda. Setin neşe kaynağı olan Yade, kamera arkasındaki eğlenceli anların da merkezinde yer alıyor.

Ekibin diğer ismi Mina Akdin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla setin atmosferini herkese kanıtlıyor. Birlikte çektikleri spontane videolar ve şakalar takipçilerden yoğun ilgi görüyor. NGM imzalı dizi, her cumartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bizce böyle bir enerjiyle çekilen sahneler çok daha doğal olur, ne dersiniz?