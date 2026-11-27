Eğlence

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, 20 yıldır simgesi haline gelen sarı saçlarına veda ederek esmer oldu. Instagram üzerinden paylaştığı bir selfie ile koyu kahverengi saçlarını sergileyen 46 yaşındaki yıldız, bu değişimi uzun süredir beraber çalıştığı kuaförü ve arkadaşı Ken Paves ile gerçekleştirdi. Ken Paves, sarışınların daha çok eğlendiği söylendiğini ancak Jessica'nın esmerlerin hem eğlendiğini hem de üzerine çok daha fazlasını kattığını söylediğini not düşerek bu yeni imajı destekledi.

'Milyarder esmeri' ile radikal değişim

Aslında bu değişim bir anda olmadı; Simpson geçtiğimiz yıl boyunca sarı saçlarını yavaş yavaş koyulaştırmaya başlamıştı. Aralık ayında "sıcak çikolata esmeri" tonlarında bir görünüm sergilese de, şimdiki tonu kadar koyu değildi. Yıllardır birlikte çalıştığı saç renk uzmanı Rita Hazan, geçen yıl yaptığı bir açıklamada bu tonun Simpson için oldukça koyu olduğunu ancak belki biraz daha koyulaştırılabileceğini belirterek ipucu vermişti. Bu yaz plajda yeniden sarışın olarak görülen şarkıcı, sonunda Hazan ile birlikte radikal bir karar alarak değişimi tamamladı.

Rita Hazan, geçtiğimiz ay "milyarder esmeri" olarak adlandırdığı bu yeni rengi paylaştı. Hazan, bu tonun Simpson'ın şimdiye kadar yaptığı en koyu saç rengi olduğunu belirtti. Instagram üzerinden paylaşım yapan uzman, rengin oldukça zengin ve derinlikli bir ton olduğunu, elde edilmesinin ise hiç de kolay olmadığını vurguladı. Simpson daha önce bu rengi en son 2007 yılında düzenli olarak kullanmıştı.

Özel hayatında yeni bir sayfa

Bu imaj değişikliği, Simpson'ın hayatındaki büyük bir dönüm noktasının ardından geldi. Şarkıcı, eski Amerikan futbolu yıldızı kocası Eric Johnson ile 10 yıl süren evliliğini Ocak 2025'te sonlandırdığını duyurmuştu. 2014 yılında evlenen ve Maxwell, Ace ile Birdie adında üç çocukları olan çift, bir süredir ayrı yaşadıklarını açıklayarak yollarını ayırmıştı. Zaten uzun süredir alyanslarını takmamaları ve birlikte görünmemeleriyle dikkat çeken çiftin ayrılığı, People dergisine yapılan açıklamayla resmiyet kazanmıştı.

Simpson, Eric ile olan evliliğindeki acı verici bir durumla başa çıkmak için bir süredir ayrı yaşadıklarını belirtmiş ve çocukların her şeyden önce geldiğini, onlar için en iyi olana odaklandıklarını söyleyerek mahremiyet talebinde bulunmuştu. Boşandıktan aylar sonra aşk hayatına dair samimi açıklamalar yapan şarkıcı, flört uygulamalarını kullanmak istemediğini belirtti. Ancak arkadaş çevresi aracılığıyla veya sosyal medyadaki onaylı hesaplar üzerinden yeni insanlarla tanışmaya açık olduğunu ifade etti.

Fiziksel ve ruhsal dönüşüm

Bekar kaldığı bu yeni dönemde Jessica Simpson büyük bir fiziksel değişimden geçerek yeniden bekar hayatına döndü. Kariyeri boyunca sürekli alıp verdiği kilolarla ve görüntüsüyle çok konuşulan, bu konuda büyük üzüntüler yaşadığını da gizlemeyen şarkıcı, bu süreçte çok kilo verdi. Gösterişli giyinmeye geri dönen ve bundan sonra hayatını doyasıya yaşayacağını açıklayan Simpson, kendine genç bir erkek arkadaş da buldu. Bir yandan çocukları ve kariyeriyle ilgilenirken bir yandan da gününü gün etmeye başlayan ünlü isim, imaj değişikliğinin son halkası olarak sarı saçlarından vazgeçti. Kendinden genç erkeklerle birlikte olmaktan kaçınmayacağını belirten şarkıcı, egosu olmayan ve özgüvenli bir sevgili aradığını esprili bir dille anlatmıştı. 20 yıllık sarı saçlarının rengini koyulaştırarak daha genç ve farklı bir görüntü elde etme çabası, bu büyük dönüşümün son adımı oldu.

Sizce bu 'milyarder kahvesi' Jessica'ya yakışmış mı yoksa klasik sarışın hallerini mi özledik?