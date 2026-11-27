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Sosyal medyada 'Hazar Ergüçlü'den itiraf' başlığıyla paylaşılan ve milyonlarca kez görüntülenen bir gönderi, ünlü oyuncuyu adeta çileden çıkardı. Paylaşımda, Hazar Ergüçlü'nün, Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisini kendisine yakınlaşmak için yazdığını söylediği ve projede rol aldığı için pişman olduğu öne sürülüyordu.

İddiaların ardından Instagram hesabından 'Kamuoyuna duyuru' başlığıyla bir açıklama yapan Ergüçlü, daha sonra katıldığı bir etkinlikte muhabirlere konuşarak tepkisini dile getirdi. Oyuncu, hiçbir mecrada dile getirmediği ifadelerin kendisi tarafından söylenmiş gibi sunulduğunu belirtti. Bugüne kadar yer aldığı hiçbir dizi, film, proje veya çalışma arkadaşı hakkında olumsuz bir beyanı olmadığını vurgulayan Ergüçlü, iddiaların tamamının yalan ve iftiradan ibaret olduğunu söyleyerek hukuki ve cezai yollara başvuracağını duyurdu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlarken iddiayı ilk duyduğundaki şaşkınlığını 'Ne münasebet efendim ya, böyle şey mi olur ya?' sözleriyle özetleyen oyuncu, konuyu konuşmaktan utandığını belirtti. Yılmaz Erdoğan için 'Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir sanatçı bana inanılmaz bir fırsat sundu. Bu projede olmak benim hayatımı, kariyerimi değiştirdi. Benim için bir onurdu onunla çalışmak' ifadelerini kullandı.

Adının bu şekilde kullanılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Ergüçlü, tek başına bir kadın olarak var olmaya ve işini iyi yapmaya çalıştığını söyledi. Sosyal medyanın çığırından çıktığını ve bu tarz paylaşımların tamamen tıklanmak için yapıldığını düşünen oyuncu, durumu 'Çok rezil, utanç' diyerek noktaladı.

1,2 milyon kez görüntülenen söz konusu paylaşımın, Ergüçlü'nün 19 yıldır psikolojik destek aldığını anlattığı bir röportajına eklemeler yapılarak hazırlandığı ortaya çıktı. Paylaşımı yapan hesap ise hakaret içeren kısmın otomatik düzeltmeden kaynaklanmış olabileceğini, geri kalan ifadelerin ise doğru olduğunu savunmaya devam etti. Öte yandan, Kanal D'de yayınlanan ve 12 Mart 2026'da 51. bölümüyle final yapan İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, finalden aylar sonra diziyi özlediğini ve 'keşke bitmeseydi' dediğini daha önce belirtmişti.