İlkay Şencan’dan aşk itirafı: Tövbe etmedim!

Eğlence

DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan, 23 Ekim’de yayımlanan “Origin” adlı EP’sinin tanıtım gecesinde Karaköy'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gecede müzik çalışmalarının yanı sıra Şencan’ın bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Simge Sağın ile olan ilişkisiydi.

Özel hayatına dair gelen soruları kısa tutan Şencan, aşka kapılarını kapatmadığını net bir şekilde belirtti. "Benden entrika çıkmaz ama aşka tövbe etmedim. İşimizdeyiz." sözleriyle durumu özetleyen prodüktör, aşk defterini henüz kapatmadığını göstermiş oldu.

Karaköy'deki bu etkinlikte İrem Helvacıoğlu, Aşkım Kapışmak, Hande Ünsal ve Feride Hilal Akın gibi isimler de yer aldı. Şencan, gecede sadece özel hayatını değil, müzikal yolculuğunu da anlattı. Anadolu müziğinin izlerini İspanyol ritimleri ve Latin ezgileriyle harmanladığı “Origin” projesinin arkasındaki hikâyeyi paylaşan prodüktör, müzikle tanışmasının çocukluğuna dayandığını söyledi.

Özellikle dört yaşındayken babasının aldığı ilk orgun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şencan, Türk müziğinin kendisi için köklerini temsil ettiğini ve bu melodileri kendi anlayışıyla buluşturduğunu ifade etti.

Simge Sağın ve İlkay Şencan'ın yaklaşık dört yıl aradan sonra yeniden bir araya geldikleri ancak ardından ayrıldıkları iddiası daha önce magazin gündemine taşınmıştı. Şencan’ın bu son açıklaması, eski ilişkisiyle ilgili merak edilenleri yeniden alevlendirdi.