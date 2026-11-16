Hülya Avşar sahnelere bomba gibi dönüyor

Eğlence

Hülya Avşar, Onur Can Taş'ın yapımcılığını üstlendiği “Kanlı Nigar” müzikalinde başrol oyuncusu olarak sahnelere dönüyor. Biletleri halihazırda satışa çıkan yapımın prömiyeri 10 Aralık 2026'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Avşar, bu performans için gerçekten sıkı bir çalışma temposuna girmiş durumda. Haftanın her günü prova yapmanın yanı sıra üç gününü de dans ve şan derslerine ayırıyor. Disiplini şaka değil; kendisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle dans provalarından küçük bir kesit sunarak hazırlıklarının ne aşamada olduğunu gösterdi.

Sahneler özlemiş belli ki, bu tempoyla 10 Aralık'ta neler izletecek merakla bekliyoruz.