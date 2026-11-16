Göksel'in Avrupa turnesinde vize krizi: Orkestra sahneye çıkamadı

Eğlence

Göksel'in Avrupa turnesi kapsamında gerçekleştirdiği Mannheim ve Brüksel konserleri vize sorunlarına sahne oldu. Şarkıcının orkestra ekibinin toplu şekilde vize alamaması üzerine sanatçı konserleri iptal etmedi.

Sahnede dinleyicilerine seslenen Göksel, ekibin topluca vize engeline takılmasına rağmen bu konserleri iptal etmenin hiç içinden gelmediğini ve hayranlarıyla buluşmayı çok istediğini belirtti.

Yaşanan bu aksiliğe rağmen Göksel, Mannheim ve Brüksel'deki performanslarında Tuluğ Tırpan ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları özel projeyi hayata geçirerek dinleyicilerin karşısına çıktı.

Siz orkestrasız bir konser deneyimine ne dersiniz, sadece vokal ve özel bir proje yeterli olur mu?