Cansel Elçin'den kiracıya şok zam

Eğlence

Ev sahibi oyuncu Cansel Elçin, kira sözleşmesinin beşinci yılı dolunca bölgedeki emsal bedelleri öne sürerek kiracısı Ahmet Akçay'a ihtarname gönderdi. Aylık 30 bin lira ödenen ev için yeni dönemde tam 125 bin lira talep edildi.

İddialara göre Ahmet Akçay, gelen ihtarnameye rağmen ödemelerini 30 bin lira üzerinden yapmaya devam etti. Bunun üzerine Cansel Elçin, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne giderek kira tespit davası açtı ve kira bedelinin 125 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Mahkeme kararını verdi: Aylık 30 bin lira olan kira bedeli, eski kiracı indirimi de uygulanarak 90 bin liraya yükseltildi. Rakama bakınca insanın gözü kararıyor, kiracıya geçmiş olsun diyelim.

Sizce bu zam oranı gerçekçi mi yoksa şaka mı?