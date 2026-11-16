Rick Steves Kapadokya'nın yanındaki gizli hazineyi keşfetti

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Amerikalı gezgin ve yazar Rick Steves, Nevşehir'e yaklaşık 56 kilometre mesafedeki Ihlara Vadisi kıyısında yer alan Güzelyurt'u Türkiye'nin bu bölgesindeki en ilginç keşiflerinden biri olarak tanımladı. Farklı kültürlerin yüzyıllardır aynı coğrafyada iz bıraktığı kasaba, tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkıyor ve farklı mimari yapıları günümüze taşıyor.

Steves'in özellikle ilgisini çeken detaylardan biri, kasabanın ismi olmuş. Zaten çevredeki yamaçlarda beyaz taşlarla oluşturulan GÜZELYURT yazısı bölgeye gelenleri karşılıyor. Manzarayı tamamlayan diğer detay ise arkada yükselen Hasan Dağı'nın karlı zirveleri.

Ancak Rick Steves'i asıl etkileyen şey sadece binalar veya doğa değil, kasabanın hala devam eden geleneksel yaşamı. Küçük meydanda çay içip tavla oynayan sakinler, çocukların oyun sesleri ve kuş cıvıltıları arasında gezinen Steves, çobanların sürülerine yön verirken çaldıkları flütlere şahit olmuş. Özellikle kartal kemiğinden yapılan geleneksel flütler gezginin dikkatini çeken en özel detaylar arasında.

Bir babanın tepeden çaldığı flütle, evde annesinin yanındaki oğlunun çaldığı ezgilerin birbirine karşılık vermesi, geleneklerin aile içinde nasıl sürdüğünü gözler önüne sermiş. Rick Steves'e göre Güzelyurt'u asıl özel kılan şey, tarihi yapılardan ziyade bu mirası yaşatmaya devam eden insanlar. Kasaba, kendine özgü yaşam biçimini koruyarak ziyaretçilerine geçmişten izler taşıyan farklı bir deneyim sunuyor.