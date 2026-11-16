MasterChef'te veda vakti: 15 Kasım gecesi kim elendi?

Eğlence

MasterChef'in 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde tansiyon oldukça yüksekti. Yarışmacılar veda etmemek için iki zorlu tura girdi. İlk turda kerevizle yaratıcı tabaklar hazırlayan adaylar, ardından Danilo Şef'in özel makarna tarifiyle mücadele etti.

En iyi tabağı yapmak için Burçin, Enes, Nurten ve Bahar ter döktü. Toplanan puanlar sonucunda 40 puanla geceyi kapatan Enes, yeni haftaya geçmeyi başaran ilk isim oldu. Burçin 39 puan toplayarak potadan kurtulan ikinci kişi olurken, Bahar 36 oy aldı.

Son ikiye Bahar ve Nurten kaldı. Bahar'ın oylarını geçemeyen Nurten, gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim oldu.

Sizce Nurten'in gitmesi haksızlık mıydı yoksa hak edilen bir veda mı?