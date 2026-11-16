Somer Sivrioğlu Batman yolunda

Eğlence

Somer Sivrioğlu, 4. Batman Gastronomi Festivali kapsamında Batmanlılarla bir araya geldi. Etkinlik alanını dolduran yoğun ilgiyle karşılaşan şef, Batman mutfağının yöresel lezzetlerini değerlendirdi.

Batman mutfağının yöresel lezzetlerini değerlendiren Sivrioğlu, özellikle büryan ve ciğerden çok etkilendiğini söyledi. Hatta "Batman’ın çok güzel lezzetleri var ama burada bugün ciğer yiyeceğim" diyerek ciğer şişin tadına baktı.

Gastronomi dünyasına katkıları nedeniyle Babylon Restorant işletmecileri ve işletme müdürü Erdal Budak tarafından Somer Sivrioğlu'na plaket verildi. Şefin söyleşisi boyunca alanı hınca hınç dolduranlar, ünlü ismi yakından görme fırsatı yakaladı.